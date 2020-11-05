Türk Telekom'un halka arzdan beri en yüksek karı | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom, ocak-eylül döneminde net karını halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşırken, toplam abone sayısını 49,5 milyona çıkardı.

Türk Telekom'un 9 aylık finansal sonuçları, düzenlenen hibrit toplantıda açıklandı. Buna göre, gelirleri ocak-eylül döneminde yüzde 19 artışla 20,6 milyar liraya erişen şirket, bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Şirketin ocak-eylül dönemindeki net karı halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar lirayı aştı. Bu dönemde Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 9,7 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı da yüzde 47 düzeyinde gerçekleşti.

Şirketin yatırım harcamaları ocak-eylül döneminde 2019'un aynı sürecine göre yüzde 42 artarak 4 milyar liraya yükseldi.

Son on iki ayda 1,9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam abone sayısını 49,5 milyona taşıdı. Aynı dönemde sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 12,6 artışla 12,8 milyona yükseldi. Böylece halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık abone kazanımı kaydedildi.

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Sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelir (ARPU), 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 artarken, fiber abone sayısı ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 30'un üzerinde yükselişle 5,2 milyonu aştı.

Mobil abone sayısı 3. çeyrekte 269 bin net artışla 23,1 milyona ulaştı, LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı da yüzde 26 yükselişle 9,1 gigabayt oldu. Sabit seste ise yeni 159 bin net aboneyle 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek 3. çeyrek net abone artışı elde edildi.

"TÜRKİYE'NİN FİBERLEŞMESİ VE DİJİTALLEŞMESİ İÇİN YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Toplantıda finansal sonuçları değerlendiren Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, geçen hafta yaşanan İzmir depreminin kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Vatandaşların iyi ve kötü gününde her zaman yanında olmanın ve ihtiyaçları için özveride bulunmanın milli sorumlulukları olduğunu vurgulayan Önal, "Bu sorumlulukla Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile arama-kurtarma faaliyetlerine etkin destek verdik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Önal, bu yılın 3. çeyrek performansını başarıyla geride bıraktıklarına dikkati çekerek, bu dönemde çekirdek şebekeleri üzerine yüklenen ilave yoğun trafik ile artan iletişim talebinin üstesinden geldiklerini, kesintisiz iletişimi sürdürdüklerini ifade etti.

Ülkenin her bir köşesine ulaşan güçlü fiber ağlarını 321 bin kilometre uzunluğa çıkardıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Net Borç/FAVÖK oranımız 602 milyon lira temettü ödemesine ve çeyrek içerisinde liranın dolar ve avro karşısında ortalama yüzde 16 değer kaybetmesine rağmen 3. çeyrekte 1,35x seviyesine ulaştı. Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3. çeyrekte 211 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin fiberleşmesi ve dijitalleşmesi için uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz."

"İŞTİRAKLERİMİZ YÜZDE 60'DAN FAZLA BÜYÜME KAYDETTİ"

Ümit Önal, sabit genişbanttaki üstün performanslarının, okula dönüş sezonu ve evden çalışma modelinin devamıyla 3. çeyrekte de sürdüğünü dile getirdi.

Eylül ayında gördükleri rekor genişbant satışının, uygulama yetkinlikleri ve operasyonel kabiliyetleri için önemli bir sınav olduğunu anlatan Önal, "Sabit genişbant abonelerimizin toplam veri kullanımı, 2020'nin dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi." diye konuştu.

Önal, Türk Telekom Grubu iştiraklerinin katkılarının yüksek olduğundan bahsederek, şunları kaydetti: "İştiraklerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışından elde ettikleri gelirler, bu çeyrekte yıllık yüzde 60'tan fazla büyüme kaydetti. Yalnızca dışarıya olan bağımlılığımızı en aza indirmekle kalmayan iştiraklerimiz, bize belirli ürün ve servislerde önemli miktarlarda maliyet tasarrufu ve süreklilik sağlıyor. Yaşanan kontrollü normalleşmenin piyasalara olumlu etkisini 9 aylık performansımıza güçlü bir şekilde yansıttık. 2020'nin 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı. Buna bağlı olarak, 2020 için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 6,6 milyar lira yatırım öngörüyoruz."

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