Türk Telekom'un CEO'su Önal: 2020'de yatırım miktarı artacak | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom'un CEO'su Önal, 2020'de satış gelirlerindeki artışa yakın oranda yatırım miktarını artıracaklarını ifade etti.

Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom'un fiberoptik yeraltı altyapı faaliyetleri hakkında basın toplantısında bilgi verdi. Önal, basın toplantısında 2020 yılı yatırımları hakkındaki soruya, "Yatırımlarımızı öngördüğümüz gelirleri göz önünde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Son iki buçuk yılda giderek artan bir gelir ve abone performansımız var... (Yatırımlarda) 2019'a göre 2020'de bir artış olacak ama gelirlerimiz de abone sayılarımızda buna paralel artış olacak. Gelir artışına paralel bir yatırım artışı (diyebiliriz)" cevabını verdi.

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Geçen yıl 19.7 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom ekim sonunda revize ettiği hedeflere göre bu yıl yüzde 15 gelir büyümesi hedefliyor. Şirket geçen yıl 4.1 milyar lira olan yatırımlarını ise yüzde 17.4 artışla 4.8 milyara hedefliyor.

Önal, toplantıda 2018 yılında 1.07 milyon haneye fiber bağlantı altyapısının ulaştırıldığını, 2019 sonu itibarıyla ise bu sayıya 1.1 milyon hanenin daha ekleneceğini belirtti.

Şirket bu yılın ilk 9 ayında 884 bin haneye fiber ulaştırmış, toplam fiber altyapı kapsama alanına giren hane sayısını 20.3 milyona yükseltmişti.

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