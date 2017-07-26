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Türk Telekom'dan dev kâr!

26.07.2017 - 08:41

Türk Telekom net kârını ikinci çeyrekte 2.5 kattan fazla artırarak 889.8 milyon TL'ye çıkardı, hedeflerini yükseltti.

Türk Telekom'un net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre iki buçuk kattan fazla artarak 889.8 milyon liraya çıkarken, şirket yıl sonu satış ve faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) hedeflerini yükseltti. Şirketin'in KAP'a dün akşam açıkladığı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 14.2 artarak ile 4.5 milyar lira oldu.

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Şirketin ilk yarı net kârı yüzde 45.8 artışla 955.5 milyon liraya yükselirken, aynı dönemde satış gelirleri yüzde 13.8 artarak 8.81 milyar lira oldu. Türk Telekom yılın ilk yarısında satış gelirlerindeki büyüme ve kârlılıktaki artış nedeniyle yıl sonu gelir artışı ve faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) hedefini yükseltti.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre konsolide gelir artış beklentisi yüzde 8-9 aralığından yüzde 10-11'e, konsolide FAVÖK beklentisi 5.8-6 milyar liradan 6.3-6.4 milyar liraya yükseldi.

Türk Telekom, kurumsal data ve bilgi teknolojileri projelerinde ikinci yarıda gerçekleşecek hızlanmaya dikkat çekerek 3 milyar lira olan yatırım harcamaları hedefini de 3.3 milyar liraya çıkardı. 


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