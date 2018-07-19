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Türk Telekom yönetimine yeni üye

19.07.2018 - 14:45 | Son Güncelleme :
Türk Telekom yönetimine yeni üye

Türk Telekom’un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeleri seçildi. Yönetim kuruluna bir önceki yönetimden farklı olarak Sefer Turan girdi.

Şebnem TURHAN

TÜRK Telekom’un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetim 3 yıl süre ile görev yapacak. Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre yeni yönetim Mohammed Hariri, Abdullah Tivnikli, Al Hakam Marwan Moh’d Kanafani, Cenk Serdar, Nasser Sulaiman A Al Nasser, Mazen Abou Chakra, Rami Aslan, Fahri Kasırga, İbrahim Eren, Yiğit Bulut, Sefer Turan ve Suat Hayri Aka’dan oluştu. Sefer Turan dışındaki tüm üyeler bir önceki yönetimde de görev almışlardı.

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KAP’a yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu üyelerinin her birine Türk Telekom’un ücretlendirme politikası uyarınca 2018 yılında göstericekleri faaliyetlerle ilgili olarak, üye başına ayda net 15 bin lira ücret ödenmesi ayrıca yılda iki defa olmak üzere aylık net ücret tutarında ocak ve temmuz aylarında birer ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.

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