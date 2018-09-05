‹ Önceki Haber Merkel'den Brexit açıklaması Merkel'den Brexit açıklaması Sonraki Haber › Trump'tan Arjantin'e destek Trump'tan Arjantin'e destek

Türk Telekom yönetiminde iki istifa

05.09.2018 - 08:35
Türk Telekom yönetiminde iki istifa

Türk Telekom'da C Grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi Suat Hayri Aka ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Kasırga istifa etti.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Suat Hayri Aka'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Dr. Ömer Fatih Sayan'ın atandığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Sayın Fahri Kasırga'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Sayın Selim Dursun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır." 


‹ Önceki Haber Merkel'den Brexit açıklaması Merkel'den Brexit açıklaması Sonraki Haber › Trump'tan Arjantin'e destek Trump'tan Arjantin'e destek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.820 Değişim: -0,40% Hacim : 3.114 Mio.TL Son veri saati : 14:50
Düşük 92.371 05.09.2018 Yüksek 93.612
Açılış: 93.100
6,6713 Değişim: 0,12%
Düşük 6,6422 05.09.2018 Yüksek 6,7253
Açılış: 6,663
7,7304 Değişim: -0,01%
Düşük 7,6942 05.09.2018 Yüksek 7,7799
Açılış: 7,73135
256,05 Değişim: 0,20%
Düşük 254,43 05.09.2018 Yüksek 258,12
Açılış: 255,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.