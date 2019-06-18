Türk Telekom ve Haber-İş arasında anlaşma sağlanamadı | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom ve Haber-İş arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresinin sona erdiği ve anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, "Görüşmeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek olup bu süreçte Şirketimiz ve Sendika her zaman bir araya gelip Toplu İş Sözleşmesi imzalayabileceklerdir" denildi.