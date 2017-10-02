Türk Telekom için verilen süre doldu

Türk Telekom hissedarı Oger'e bankalara kredi borcunu ödemesi için verilen süre eylül sonu itibariyle doldu. Hazine’nin geçici olarak şirketin yönetim kurulunu değiştireceği düşünülüyor.

Hazine’nin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip Hariri Ailesi’nin bankalara olan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemesi için verdiği 60 günlük süre doldu. Hazine’nin geçici olarak şirketin yönetim kurulunu değiştirmesi bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ana hissedarı Oger'in borçlarını geri ödemekte zorlandığı Türk Telekom'da hissedarlık yapısının değişebileceğini; sözleşme kapsamında Hazine'nin gereğini yapacağını söylemişti.

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Medyada, Hazine'nin Türk Telekom'un mevcut CEO'su yerine başka bir ismi atayacağı yönünde haberler yer alırken; İş Yatırım'ın sabah notunda, söz konusu haberlerin yarattığı belirsizliğin hisseyi baskılayabileceği belirtildi.

Borsa güne hafif artıda yatay seyirle başlarken, Türk Telekom hisseleri güne yüzde 0,44 kayıpla başladı. Günün ilk yarısında 6,66 liraya kadar gerileyen TTKOM hisseleri, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1,47 kayıpla 6,69 liradan girdi.