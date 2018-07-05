‹ Önceki Haber Hisse fonları bir ayda yüzde 1.05 kaybettirdi Hisse fonları bir ayda yüzde 1.05 kaybettirdi Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

Türk Telekom bankalara geçiyor

05.07.2018 - 15:07 | Son Güncelleme :
Türk Telekom bankalara geçiyor

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu. Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.

Kuruma yapılan başvuru sonrası sitede yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi..."

##$HABER_1447377$##

Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.

Kaynaklar, “Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini OJER Telekomünikasyon'dan kurulacak bir SPV ile devralacak bankalar, SPV'ye 3-4 milyar dolar yeni kredi sağlayacak. SPV'ye sağlanacak yeni kredinin teminatı Türk Telekom hisseleri olacak. SPV'ye sağlanacak yeni kredinin teminatı Türk Telekom hisseleri olacak” şeklinde belirtti. (Reuters)

2013'TE KREDİ ALMIŞ GERİ ÖDEYEMEMİŞTİ

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.

TÜRK TELEKOM HİSSELERİ NE TEPKİ VERDİ?

Türk Telekom hisseleri üç bankanın şirketin yüzde 55 hissesini SPV aracılığıyla devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurduğu haberinin ardından yüzde 6'nın üzerinde primli seyretti. Türk Telekom hisseleri saat 15.34'te yüzde 6.26 primle 5.43 liradan işlem görüyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Hisse fonları bir ayda yüzde 1.05 kaybettirdi Hisse fonları bir ayda yüzde 1.05 kaybettirdi Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.014 Değişim: 1,83% Hacim : 7.344 Mio.TL Son veri saati : 17:48
Düşük 97.560 05.07.2018 Yüksek 99.265
Açılış: 97.560
4,6023 Değişim: -1,38%
Düşük 4,5990 05.07.2018 Yüksek 4,6888
Açılış: 4,66645
5,3924 Değişim: -0,92%
Düşük 5,3890 05.07.2018 Yüksek 5,4884
Açılış: 5,4425
185,91 Değişim: -1,39%
Düşük 185,64 05.07.2018 Yüksek 189,28
Açılış: 188,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.