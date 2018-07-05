Türk Telekom bankalara geçiyor

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu. Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.

Kuruma yapılan başvuru sonrası sitede yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi..."

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Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.

Kaynaklar, “Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini OJER Telekomünikasyon'dan kurulacak bir SPV ile devralacak bankalar, SPV'ye 3-4 milyar dolar yeni kredi sağlayacak. SPV'ye sağlanacak yeni kredinin teminatı Türk Telekom hisseleri olacak. SPV'ye sağlanacak yeni kredinin teminatı Türk Telekom hisseleri olacak” şeklinde belirtti. (Reuters)

2013'TE KREDİ ALMIŞ GERİ ÖDEYEMEMİŞTİ

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.

TÜRK TELEKOM HİSSELERİ NE TEPKİ VERDİ?

Türk Telekom hisseleri üç bankanın şirketin yüzde 55 hissesini SPV aracılığıyla devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurduğu haberinin ardından yüzde 6'nın üzerinde primli seyretti. Türk Telekom hisseleri saat 15.34'te yüzde 6.26 primle 5.43 liradan işlem görüyor.

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