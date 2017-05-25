Türk şirketlerine Rusya'dan izin çıkabilir

Rusya tarım bakanlığından bir heyet marul, patlıcan ve biber üreten 18 Türk üreticiye yönelik geçtiğimiz günlerde denetleme faaliyetlerinde bulunmuştu.

Dankvert, Türkiye'den domates ithalatına tekrar izin verilip verilmeyeceği konusuna ise değinmedi.

Rus zirai ürünler denetleme kurumu Rosselhoznadzor'un başında bulunan Sergei Dankvert, Moskova'nın altı Türk şirketinin Rusya'ya sebze ihracına izin verebileceğini söyledi.

Dankvert, altı Türk şirketine Rusya'ya ihracat izni verilebileceğini bildirdi.

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