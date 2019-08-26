Türk şirket kazanmıştı! 126 milyon Euroluk imza | Ekonomi Haberleri

Alarko Holding’in yüzde 99.91 oranında ortak olduğu Alsim Alarko’nun Romanya’da kazanmış olduğu ihale sonuçlandı ve sözleşme imzalandı.

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı olan Alarko Alsim’in Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi ihalesinde imzalar atıldı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; Alarko Holding’den yapılan açıklamaya göre ihaleye 2017 yılının Ekim ayında verilen teklif 2018’in Mayıs ayında sonuçlandı. Mayıs ayında resmen kazanılan ihaleye ilişkin incelemeler sona erdi ve işveren Romanya Karayolları İdaresi şirketi imzaya çağırdı.

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Alarko Alsim yetkilileri de bugün (26/08/2019) itibariyle KDV hariç 175.931.816 euroluk (yaklaşık 1.1 milyar lira) ihalenin sözleşmesine imza attı. İhalede KDV oranı yüzde 19 olarak belirlendi. Kazanılan ihale şirketin son açıklanan bilançosundaki gelir tablosunda bulunan brüt satış hasılatı oranına yüzde 169 oranında etkide bulunacak.

Alarko Alsim’in yapacağı inşaat için ise 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi belirlendi.

ŞİRKETTEN KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-1) ihalesine verdiği teklifin en iyi teklif olarak açıklandığı, teklif bedelinin %19 KDV hariç 830.679.662 RON (yaklaşık 178.376.100 Euro) olduğu ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemiz beklendiği; İşveren İdarenin ihale sonucu için yapılan itirazları sonuçlandırdığı ve Şirketimizi sözleşme imzalanması için gerekli belgeleri sunmak üzere davet ettiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

İşverenin daveti üzerine taahhüt sözleşmesi 26/08/2019 tarihinde KDV hariç 830.679.662 RON (yaklaşık 175.931.816 Euro) bedelle imzalanmıştır. Sözleşme süresi 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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