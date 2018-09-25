Türk seramiğini Londra’da tanıtacak

Seramik ve porselen sektörünün önde gelen markalarından Seranit ürünleri artık İngiltere’nin başkenti Londra’da sergileniyor.

Mimari ve tasarım dünyasının merkezinde olan Londra’daki Clerkenwell Road’da açılan Türk Ticaret Merkezi’nde yenilikçi showroomuyla yerini alan Seranit’in ürünleri böylece Avrupa pazarıyla buluşmuş oldu.

Global düzeyde proje pazarında yer almak için Londra’nın çok doğru bir yatırım olduğunu belirten Seranit Genel Müdürü Ahmet Mandıracı, “Hem Londra’daki projelerde yer almak hem de global düzeyde proje pazarında yer almak için Londra’nın çok doğru bir yatırım olduğunu düşünüyoruz.Showroomun merkezi lokasyonda olması da çok önemli” dedi.

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Showroomda tam zamanlı olarak kendi personellerini çalıştıracaklarını ifade eden Mandıracı, “İngiltere zaten uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz ve yakından tanıdığımız bir pazar. Bu yüzden showroomda sergilenen ürünler Avrupa pazarına uygun” dedi.