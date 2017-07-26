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Türk savunma şirketleri devler arasında

26.07.2017 - 12:30

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 3'e yükseldi.

 

Yenilikçi ve özgün ürünlerle sektörde rekabet gücünü ve ekonomik büyüklüklerini artırmayı hedefleyen yerli savunma sanayisi firmaları, elde ettikleri başarıları uluslararası değerlendirmelerde de tescilliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesindeki Türk şirketi sayısı bu yıl 3'e yükseldi.

ASELSAN BU YIL 57. SIRADA

Listeye 2006 verileriyle 93. sıradan giren, geçen yıl 58. olan ASELSAN, bu yıl 57. sıraya yükseldi. Yurt içinde ve yurt dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2015'te 1 milyar 26 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 17 artırarak 1 milyar 195 milyon dolara çıkardı.

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ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

TAI/TUSAŞ 61'İNCLİĞE YÜKSELDİ

ANKA insansız hava aracı, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TAI/TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83. sıradan giriş yapmıştı. Şirket, 2015'te 886 milyon dolara ulaşan cirosunu, geçen yıl yüzde 22 artırarak 1 milyar 84 milyon dolara çıkardı.

Bu gelişmeyle TAI/TUSAŞ'ın Defense News Top 100'deki sıralaması 72'ncilikten 61'inciliğe yükseldi.

ROKETSAN'ın başarısı "geliyorum" dedi
"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden ROKETSAN da bu hedefe yenilikçi ve özgün ürünlerle ulaşmak için gösterdiği çabaların karşılığını aldı.

ROKETSAN, geçen yıl 364 milyon dolar ciroyla listeye ilk kez 98. sıradan girdi.

Yakın dönemde yakaladığı performansla bu başarının sinyallerini veren ROKETSAN, son 12-13 yılda ciro olarak yaklaşık 8 kat büyüdü. Ciroda ihracatın payı yıllara göre değişmekle birlikte son 3 yılın ortalaması yüzde 50'yi buldu. Şirket uzun vadede ihracatın en az yüzde 25-30 bandında olmasını hedefliyor.

Defense News Top 100'ün ilk sırasında 43 milyar 468 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 29 milyar 500 milyon dolarla Boeing, üçüncü sırasında 23 milyar 621 milyon dolarla BAE Systems yer aldı.


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