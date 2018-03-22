Türk rüzgarına EBRD kredisi

EBRD, Mersinli Rüzgar Enerjisi Santrali'ne kredi vermeyi planlıyor.

Avrupa Enerji ve Kalkınma Bankası (EBRD) İzmir'de Alcazar Enerji'ye ait Mersinli Rüzgar Enerji Santrali Projesi için Yander Elektrik'e kredi vermeyi planlıyor. 85 milyon dolarlık 55 MW gücündeki santral projesi için verilmesi planlanan kredi 20 milyon dolar.

23 Mayıs'ta kredinin EBRD Yönetim Kurulu'nda onaylanması durumunda Fransa Kalkınma Ajansı'nın yatırım şirketi Proparco ve ICBC Türkiye'den 50 milyon dolarlık finasman paketi de sağlanacak.

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