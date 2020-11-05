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"Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında"

05.11.2020 - 14:18
"Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında" | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." dedi.


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