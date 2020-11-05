"Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında"
Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." dedi.
🔋Kapasite— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
✅Teminat
♾ Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı
Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında... pic.twitter.com/X8prpRdor2
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