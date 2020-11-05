Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." dedi.

🔋Kapasite

✅Teminat

♾ Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı



Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında... pic.twitter.com/X8prpRdor2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020

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