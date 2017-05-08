"Türk Lirası'nda güçlenme bekliyoruz"

JCR Eurasia Rating'in Başkanı Ökmen, kısa ve orta vadede TL’de güçlenme bekledikleri açıklamasında bulundu.

JCR Eurasia Rating'in Başkanı Orhan Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

*Zayıf büyüme ve TL'nin dış değerindeki yüksek volatilite risklerinin fiyat istikrarı üzerinde yarattığı bozulmalar şu ana kadar net bir şekilde ortaya çıkmış, ancak finansal ve mali dengeler üzerinde kalıcı hasarlara yol açamamıştır. Kısa ve orta vadede TL'nin güçleneceğini, mali dengelerin de güçlü kalacağını beklemekteyiz

*Parasal sıkılaştırmanın şekli kur kaynaklı fiyat artışlarının hızını kesmiş olmakla beraber, enflasyonda kalıcı bir kontrol mekanizması yaratıldığına şu ana kadar ikna olamadık

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*Mevduat çarpanından yoksun olarak devam eden kredi artışları, para politikasında gerekenden ve beklenenden daha az sıkılaştırma hali yaratmakta. Mevduat artışı yaratmayan kredi uygulamaları risk yaratmaktadır. Çarpan etkisine maruz kalarak mevduat artışı yaratan kredilere yönelinmeli

*Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinde görülen hızlı artışlar, bir yandan sorunlu olan veya kısa dönemde sorunlu olma potansiyeli taşıyan kredilerin bankalardan kamuya transferi yoluyla varlık kalitelerinin artışına neden olurken, diğer yandan da mevduat artışı yaratma etkisinin yerine mevduat faiz maliyetlerinin artışına sebep olmakta

*İç talep ağırlıklı ve kamu dayanaklı büyümeden bir an önce kurtulmak için küresel entegrasyon algısını güçlendirmek gerekir

*Kamu dengeleri çıpa olma gücünü kaybetmeyecektir

*Düşük büyüme sorunun uzun süredir devam etmesinin temel nedeni reformların geciktirilmiş olması

*Ekonomik büyümenin artacağına dair işaretler hala ortaya çıkmamıştır

*Küresel enerji fiyatlarıyla ilişkili olarak kısmen iyileşen cari açık, bu kez aksi istikamette küresel enerji fiyatlarının artışıyla yeniden bozulma sürecine girdi

*İstihdam hızı giderek düşmekte

*Türkiye'de politik risklerin ekonomik risklerle olan ilişkisinin zayıflamış olması, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanma süresini uzatmakta

*Dış finansmanın sürdürülme riski ve dış şoklara karşı hassasiyeti referandum sonrasında da devam etmekte ve uluslararası rezervlerin seviyesi yüksek dış finansman gereksinimi karşısında giderek zayıflamakta