‹ Önceki Haber Borsadaki bankaların kârı yüzde 13 arttı Borsadaki bankaların kârı yüzde 13 arttı Sonraki Haber › Mobilya sektörü yeniden KDV indirimi istiyor Mobilya sektörü yeniden KDV indirimi istiyor

Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayınlandı

27.08.2018 - 13:49
Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayınlandı

Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustosta 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 812, yoksulluk sınırı 5 bin 904 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 812 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 904 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,26 oranında arttı. Yılın sekiz aylık döneminde fiyatlardaki artış yüzde 12,71 oranına ulaştı.

GEÇMİŞ YILLARIN ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN...​

Gıda enflasyonunda son oniki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,45 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,05 olarak hesaplandı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN FİYATI ARTTI

Süt, yoğurt, peynir grubunda beklenen zam gerçekleşti ve fiyatlar yüksek oranda arttı. Yapılan hesaplamada sütün litre fiyatı yüzde 13,67 oranında artış gösterirken, yoğurt yüzde 21,04 ve peynir yüzde 17,54 oranında zamlandı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta Kurban Bayramı ile kıyma ve kuşbaşı et fiyatı artış gösterdi. Tavuk kilogram fiyatı da artarken sakatat fiyatı değişmedi.

Geçen ay yükselen yumurtanın fiyatında az da olsa düşüş oldu. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) mevcut stoklar bitmediği için fiyatların değişmediği, yeni mahsulün devreye girmesiyle artış olacağı ifade edildi.

Yaş sebze-meyve fiyatları mevsim şartları ile yaz tatili ve bayram öncesi gerileyen talep nedeniyle biraz düşüş gösterdi. Mutfak harcamasının vazgeçilmez ikilisi kurusoğan ile patates fiyatı bu ay da geriledi.

Tereyağı (yüzde 31,14 oranında) ve ayçiçeği yağı (yüzde 11,17) fiyatı arttı, margarin ve zeytinyağı fiyatı değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı yine yükseldi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden ceviz ve ayçekirdeği fiyatı arttı, diğerleri değişmedi.


‹ Önceki Haber Borsadaki bankaların kârı yüzde 13 arttı Borsadaki bankaların kârı yüzde 13 arttı Sonraki Haber › Mobilya sektörü yeniden KDV indirimi istiyor Mobilya sektörü yeniden KDV indirimi istiyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.699 Değişim: 0,57% Hacim : 3.882 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 89.999 27.08.2018 Yüksek 91.178
Açılış: 90.921
6,1996 Değişim: 3,33%
Düşük 5,9807 27.08.2018 Yüksek 6,2991
Açılış: 5,99985
7,2179 Değişim: 3,52%
Düşük 6,9501 27.08.2018 Yüksek 7,3191
Açılış: 6,97245
240,51 Değişim: 3,19%
Düşük 232,02 27.08.2018 Yüksek 243,87
Açılış: 233,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.