Türk iş adamı dünya devini de doyuracak

British Airways uçaklara, ikram hizmeti veren Türk iş adamı Atilla Doğudan’ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co ile anlaştı.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; British Airways’in uçuşlarında ikram ve dağıtım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin açılan ihaleye katılan Do&Co ihaleyi kazandı. Buna göre British Airways’in Londra Heathrow havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetler Do&Co tarafından yapılacak. Anlaşma 2020 Nisan ayından itibaren geçerli olacak ve 10 yıl boyunca tüm ikramlar Do&Co tarafından yapılacak.

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