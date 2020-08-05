Türk Eximbank'tan yeni iş birliği anlaşması | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Türk ve Danimarkalı firmaların 3'üncü ülke projelerinde kendi ülkelerinden mal ve hizmet ihracatına finansman desteği sağlanacak" açıklamasında bulundu.

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