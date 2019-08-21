‹ Önceki Haber Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Sonraki Haber › Trump: Bizim problemimiz Fed Başkanı Powell Trump: Bizim problemimiz Fed Başkanı Powell

Türk Eximbank'tan ihracata tam destek

21.08.2019 - 15:33
Türk Eximbank'tan ihracata tam destek | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, ülke geneline yayılarak ihracata tam destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "İhracat nerede yoğunlaşıyorsa orada bulunmaya gayret gösteriyoruz. İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz." dedi.

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Eximbank hakkında katılımcılara bilgi vererek, ihracat destek kuruluşu olduklarını söyledi.

Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını sağlamak için ihracatın en önemli öncelik olduğunu ifade eden Gültekin, ihracatı desteklemenin çeşitli yollarla yapıldığını kaydetti.

Gültekin, ihracatın diğer ülkelerde de kendileriyle aynı yapılardaki bankalarla desteklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "35 ürünümüz var. Kredi, sigorta ve yurt dışı proje kredileri ile müteahhitlik hizmetlerine yönelik çok sayıda programımız var. Bu açıdan baktığımızda dünyadaki diğer Eximbankların yapmış olduğu tüm işlemleri kendi bünyesinde gerçekleştiren bir destek kuruluşu niteliğindeyiz. Desteklerimizi ülke geneline yayılarak vermeye çalışıyoruz. İhracat nerede yoğunlaşıyorsa orada bulunmaya gayret gösteriyoruz. İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz."

##$HABER_1456908$##

YENİ ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARI AÇMA HEDEFİ

Yıl sonuna kadar 20'şer şube ve irtibat bürosu açma hedefleri bulunduğunu anlatan Gültekin, firma sayısı ve ihracat potansiyeli yüksek illerde yoğunlaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Gültekin, işlevsel olarak dünyada kendilerine benzeyen pek Eximbank olmadığını aktararak, "Dünyada kimileri sadece sigorta tarafını destekliyor, kimileri sadece kredi tarafını destekliyor. Bu açıdan baktığımızda biz bunları birleştirdiğimiz zaman dünyada önde gelen ihracat destek kuruluşları arasına giriyoruz. Hem kredi hem de sigortayı değerlendirdiğimiz zaman dünyada ilk 3'te yer aldığımızı söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Türkiye ve Kocaeli ekonomisi hakkında bilgi vererek, oda olarak yapacakları çalışmaları anlattı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Sonraki Haber › Trump: Bizim problemimiz Fed Başkanı Powell Trump: Bizim problemimiz Fed Başkanı Powell
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7184 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3517 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,83 Değişim: -0,28%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.