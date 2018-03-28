Türk Eximbank'a 670 milyon dolarlık kaynak
Türk Eximbank 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
Türk Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan bir ve iki yıl vadeli, 670 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağladı.
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Açıklamada, söz konusu işlemin 2017 Ağustos ayında gerçekleştirilen sendikasyon kredisine kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, 1 yıllık euro dilimi için euribor artı 85 baz puan, 2 yıllık Euro dilimi için euribor artı 150 baz puan ve 1 yıllık dolar dilimi için libor artı 95 baz puan, 2 yıllık dolar dilimi için de libor artı 160 baz puan faiz oranları üzerinden gerçekleşti
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