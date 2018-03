Türk Eximbank'a 670 milyon dolarlık kaynak

Türk Eximbank 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan bir ve iki yıl vadeli, 670 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağladı.

Açıklamada, söz konusu işlemin 2017 Ağustos ayında gerçekleştirilen sendikasyon kredisine kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 1 yıllık euro dilimi için euribor artı 85 baz puan, 2 yıllık Euro dilimi için euribor artı 150 baz puan ve 1 yıllık dolar dilimi için libor artı 95 baz puan, 2 yıllık dolar dilimi için de libor artı 160 baz puan faiz oranları üzerinden gerçekleşti

