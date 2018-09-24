Türk Eximbank yatırımcılar ile görüşecek

Türk Eximbank bu hafta Londra'da kurumsal yatırımcılar ile toplantı gerçekleştirecek.

Türk Eximbank, ihraç ettiği tahvilleri portföyünde bulunduran veya yatırım yapma potansiyeli taşıyan kurumsal yatırımcılarla bu hafta Londra toplantı düzenleyecek. Yayınlanan basın bültenine göre 24-26 Eylül'de yapılacak olan non-deal, yani tahvil ihracıyla sonuçlanmayacak, yatırımcı toplantılarında bankanın "son dönem faaliyetleri ve mali durumuna ek olarak Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler" aktarılacak.

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Türk Eximbank hali hazırda Akbank ile birlikte geçen yıl aldığı sendikasyon kredisini çevirmek için müzakereler yürütüyor.

Eximbank geçen yılki sendikasyon kredisini yeniden finanse etmek için Ağustos başında müzakerelere başlamış, ancak IFR'da yer alan habere göre TL'deki keskin değer kaybı müzakerelerin bir süreliğine durmasına yol açmıştı.