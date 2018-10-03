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Türk Eximbank 590 milyon Euro kredi aldı

03.10.2018 - 15:25
Türk Eximbank 590 milyon Euro kredi aldı

Ticaret Bakanı Pekcan, Turk Eximbank'ın 590 milyon Euro tutarında kredi sağladığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Londra'da imzalanan anlaşma ve gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde Turk Eximbank toplam 590 milyon euro kredi temini sağladı" dedi.

Bir ve iki yıl vadeli kredi temin edildiği belirtilen Eximbank açıklamasında, "Geçen yıl Ağustos ayında sağlanan toplam 544 milyon euro tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 8.5 daha fazla finansman sağlamış oldu. Söz konusu kredinin toplam maliyeti, 1 yıllık euro dilimi için altı aylık euribor artı 285 baz puan seviyesinde oluşarak, bu senenin Mart ayında imzalanan sendikasyon kredisi maliyetlerinden 150 baz puan yukarıda gerçekleşti" denildi.

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Krediye 7 ülkeden toplam 19 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı.

Pekcan'ın ilgili tutarın 540 milyon eurosunun sendikasyon kredisi olduğunu 50 milyon euroluk ikili kredi ile birlikte toplam 590 milyon euro tutarın finans sistemine dahil olacağını belirtti ve şöyle dedi: "Türk Eximbank yüzde 108.5 çevirme oranı ile sağladığı bu başarılı sendikasyon kredisi sayesinde ihracata olan desteğini daha da artıracak, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya olan katkısını sürdürecektir."


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