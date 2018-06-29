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Türk Eximbank 550 milyon dolar kredi sağladı

29.06.2018 - 09:46
Türk Eximbank 550 milyon dolar kredi sağladı

Türk Eximbank, Dünya Bankası kuruluşu olan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 550 milyon dolar kredi sağladı.

Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, "Standard Chartered Bank ve BNP Paribas liderliğinde ING Bank, Societe Generale, Citibank ve Mitsubishi UFJ Bank'tan oluşan bir uluslararası bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 140 milyon dolar ve 348 milyon euro olmak üzere toplam 550 milyon dolar tutarında fon sağlamıştır" denildi.

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Reutrers'in haberine göre; Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, söz konusu fonun MIGA garantisi sayesinde benzeri vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını ve bu yeni borçlanma ile birlikte Türk Eximbank'ın MIGA garantili borç stokunun 1.7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Yıldırım, son haftalarda kullandırılmaya başlanan beş yıl vadeli işletme sermayesi kredilerine ilave olarak açılan bu ikinci pencere kapsamında ihracatçılara kredi kullandırımının Temmuz ayında başlayacağını ifade etti.


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