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Türk devlerinden kâr açıklaması!

10.05.2017 - 08:32 | Son Güncelleme : 10.05.2017 - 09:52

Türkiye’nin dev şirketlerinden Sabancı Holding, Halkbank, Tofaş ve Koç Holding ilk çeyrek kârını açıkladı.

Sabancı Holding'in ilk çeyrek net kârı yüzde 4.5 artışla 669.4 milyon TL oldu. Sabancı Holding'in net kârı Ocak-Mart döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 4.5 artışla 669.4 milyon lira oldu.

Holdingin dün akşam KAP'a gönderdiği ilk çeyrek bilançosuna göre sürdürülen faaliyetlerden elde edilen hasılat yüzde 1.5 düşüşle 3 milyar lira oldu.

KOÇ HOLDİNG'İN KÂRI YÜZDE 118 ARTTI

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Koç Holding'in ilk çeyrek net kârı yüzde 118 artışla 1.1 milyar TL'ye çıktı. Koç Holding'in Ocak-Mart dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118 artışla 1.1 milyar liraya yükseldi. Holdingin KAP'a açıkladığı bilançosuna göre finans sektörü faaliyetler dahil satış gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 59 artışla 22.3 milyar liraya çıktı.

HALKBANK KARINI YÜZDE 79 ARTIRDI

Halkbank'ın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79.3 artarak 1.2 milyar liraya çıktı. Banka Ocak-Mart dönemi bilançosunu dün akşam KAP'ta yayımladı.

TOFAŞ'IN KÂRI 262 MİLYON TL

Tofaş'ın net kârı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 artışla 262.4 milyon liraya çıktı. Şirketin KAP'a dün akşam açıkladığı bilançosuna göre Ocak-Mart dönemi satış gelirleri yüzde 50.9 artışla 4.1 milyar liraya yükseldi.

MİGROS 907 MİLYON LİRA KÂR ETTİ

Migros ilk çeyrekte kâra dönerek 907 milyon lira net kâr elde etti. Şirket geçen yıl aynı dönemde döviz cinsi borçlarının etkisiyle kur kaynaklı olarak 25.8 milyon lira zarar açıklamıştı.

Migros'un KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrekte satış gelirleri ise yüzde 29 artışla 3.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

 


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