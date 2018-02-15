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Türk devi 2017 kârını açıkladı

15.02.2018 - 08:22 | Son Güncelleme :

Tüpraş'ın 2017 net karı yüzde 112.6 artışla 3.81 milyar TL oldu.

Tüpraş'ın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2017 hasılatı ise yüzde 55 artışla 53.95 milyar lira olarak gerçekleşti. Tüpraş, dün yine KAP'a bildirdiği geleceğe dönük değerlendirmelerine göre şirket 2018'de yaklaşık 28.3 milyon ton civarında üretim ve 31 milyon ton civarında toplam satış öngörüyor.

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Rafinaj yatırımının 2018 yılında 250 milyon dolar civarında olması bekleniyor. Şirket 2018'de Brent petrol fiyat ortalamasını 55-60 dolar/ varil olarak öngörüyor.

Açıklamaya göre Akdeniz rafineri marjını 4.75–5 dolar/varil, Tüpraş net rafineri marjını ise 7.50–8 dolar/varil olarak bekliyor.

Tüpraş'ın 2016 net karı yüzde 30 düşüşle 1.79 milyar lira olmuştu. 


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