Türk bankacılık sektörü 174 ülkeyi geride bıraktı

Türk bankacılık sektörünün bu yılın mart sonu itibarıyla ulaştığı toplam aktif büyüklük, 174 ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2016 yılına ilişkin Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik büyüklük listesi verilerinden derlenen bilgilere göre, mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.

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Merkez Bankasının 31 Mart 2017 tarihli dolar satış kuru dikkate alındığında aktif büyüklüğün dolar bazında karşılığı 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. IMF'nin 2016 sonu verilerine göre, 174 ülke, Türkiye'den daha düşük ekonomik büyüklüğe sahip bulunuyor.

Aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün de aktif büyüklüğünün gerisinde kalan söz konusu ülkeler arasında Hollanda (771,2 milyar dolar), İsviçre (659,9 milyar dolar), İsveç (511,4 milyar dolar), Belçika (467 milyar dolar) ve Avusturya (386,8 milyar dolar) gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

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