Türk Akımı'nın ikinci hattı için tarih verdi | Ekonomi Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk Akımının ikinci hattı 2020 yılında hazır olacak" şeklinde değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazprom'un Türk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.

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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, "Bulgar meslektaşlarımızın altyapı inşaatına başladıklarını ve Türk Akımı'nın ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler" dedi.

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