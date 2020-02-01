‹ Önceki Haber Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › BDDK'dan önemli 'kuyumcu' uyarısı BDDK'dan önemli 'kuyumcu' uyarısı

Turizmin rekor yılı

01.02.2020 - 14:19
Turizmin rekor yılı | Ekonomi Haberleri

2016 ve sonrasında yaşanan kötü gelişmeler sebebiyle zor dönemler geçiren turizm sektöründe hem gelirlerde hem de turist sayısında büyük yükseliş yaşandı. 2019’da 51.8 milyon turist ağırlanırken, 34.5 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşıldı. Böylece tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre; Türkiye turizmi 2019 yılını rekorla kapattı. Türkiye’ye geçen yılın tamamında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86.2’sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13.8’ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Gelirlerde de bir önceki yıla göre yüzde 17 artış yaşandı. 2018’de turizmden 29.5 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, 2019’da gelirini 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar çıkardı.

Böylece hem gelirde hem de turist sayısında en yüksek seviyelerin ulaşıldığı 2014 ve 2015 yılları da geride bırakılmış oldu. 2015’te Türkiye’ye gelen turist sayısı 41.6 milyonken, 2014’te turizm geliri 34.3 milyar dolardı. Kişi başı ortalama harcamalarda da geçen yıla göre yükseliş yaşandı. Turist başına ortalama harcama 647 dolardan 666 dolara çıktı. 2014’te turist başına ortalama harcama ise 828 dolardı. Böylece turist başına ortalama harcamada 2014’ün gerisinde kalınmış oldu. Geçen yıldan itibaren açıklanmaya başlayan kişi başı ortalama gecelik harcamada da artış yaşandı. Geçen yıl kişi başı ortalama gecelik harcama 65 dolar seviyesindeyken, bu yıl 68 dolara çıktı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke ise 7 milyon ile Rusya oldu. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısı 5 milyon olarak gerçekleşti. Bulgaristan 2.7 milyon turist sayısı ile üçüncü sırada, İngiltere ise 2.5 milyon turist ile dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan İran’dan gelen turist sayısı ise 2.1 milyon seviyesinde kaldı. Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında ise yüzde 33.08 artış ve 14 milyon 906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci, yüzde 32.51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 kişi ile Antalya ikinci, yüzde 9.65 artış ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne üçüncü, yüzde 7.15 artış ve 3 milyon 221 bin 738 kişi ile Muğla dördüncü, yüzde 5.09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile Artvin beşinci sırada yer aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.140 Değişim: -0,59% Hacim : 14.559 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 119.140 31.01.2020 Yüksek 120.318
Açılış: 120.096
5,9850 Değişim: 0,15%
Düşük 5,9643 01.02.2020 Yüksek 5,9866
Açılış: 5,9759
6,6384 Değişim: 0,62%
Düşük 6,5781 01.02.2020 Yüksek 6,6397
Açılış: 6,5973
305,37 Değişim: 0,78%
Düşük 301,88 31.01.2020 Yüksek 305,87
Açılış: 303,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.