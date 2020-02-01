Turizmin rekor yılı | Ekonomi Haberleri

2016 ve sonrasında yaşanan kötü gelişmeler sebebiyle zor dönemler geçiren turizm sektöründe hem gelirlerde hem de turist sayısında büyük yükseliş yaşandı. 2019’da 51.8 milyon turist ağırlanırken, 34.5 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşıldı. Böylece tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre; Türkiye turizmi 2019 yılını rekorla kapattı. Türkiye’ye geçen yılın tamamında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86.2’sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13.8’ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Gelirlerde de bir önceki yıla göre yüzde 17 artış yaşandı. 2018’de turizmden 29.5 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, 2019’da gelirini 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar çıkardı.

Böylece hem gelirde hem de turist sayısında en yüksek seviyelerin ulaşıldığı 2014 ve 2015 yılları da geride bırakılmış oldu. 2015’te Türkiye’ye gelen turist sayısı 41.6 milyonken, 2014’te turizm geliri 34.3 milyar dolardı. Kişi başı ortalama harcamalarda da geçen yıla göre yükseliş yaşandı. Turist başına ortalama harcama 647 dolardan 666 dolara çıktı. 2014’te turist başına ortalama harcama ise 828 dolardı. Böylece turist başına ortalama harcamada 2014’ün gerisinde kalınmış oldu. Geçen yıldan itibaren açıklanmaya başlayan kişi başı ortalama gecelik harcamada da artış yaşandı. Geçen yıl kişi başı ortalama gecelik harcama 65 dolar seviyesindeyken, bu yıl 68 dolara çıktı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke ise 7 milyon ile Rusya oldu. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısı 5 milyon olarak gerçekleşti. Bulgaristan 2.7 milyon turist sayısı ile üçüncü sırada, İngiltere ise 2.5 milyon turist ile dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan İran’dan gelen turist sayısı ise 2.1 milyon seviyesinde kaldı. Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında ise yüzde 33.08 artış ve 14 milyon 906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci, yüzde 32.51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 kişi ile Antalya ikinci, yüzde 9.65 artış ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne üçüncü, yüzde 7.15 artış ve 3 milyon 221 bin 738 kişi ile Muğla dördüncü, yüzde 5.09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile Artvin beşinci sırada yer aldı.

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