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Turizmciler konaklama vergisinden rahatsız

26.10.2019 - 09:35
Turizmciler konaklama vergisinden rahatsız | Ekonomi Haberleri

Turizmde konaklama vergisi getiren yasa teklifi turizmcinin şikâyetlerine neden oldu.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; sektör temsilcileri, teklifin Meclise sunulmasıyla birlikte soluğu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanında aldılar.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler sektörün bu yükü kaldıramayacağını belirterek, “Bu vergiye şiddetle karşı çıkıyoruz. Kur sancılarını sindirememişken, sektöre binde 7.5’lik turizm geliştirme ajans payı adı altında yük getirildi. Şimdi de konaklama vergisi. Oysa sektörün finansmana erişim, teminat, tur operatörleriyle sözleşmelerin sigortalanması ile birikmiş mevzuat, ecrimisil, ikincil konut, rezidans, yabancı çalıştırma gibi onlarca sorunu çözülmeyi bekliyor. Ama turizmci SSK, muhtasar, geçici KDV’sini ödeyemezken siz turizm ajansı payı, konaklama vergisi adı altında ne kadar vergi çıkarırsanız çıkarın tahsil edilme kabiliyeti ve iklimi yoksa yarın bunlara af getirme mecburiyetinde kalırsınız” dedi.


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