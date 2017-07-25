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Turizm sektöründe toparlanma sinyali

25.07.2017 - 12:29

Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle geçen yılı sıkıntılı geçiren turizm sektöründe, bu yıl toparlanma yaşanıyor.

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Okan Gökbayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ocak-mayıs döneminde turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 8 milyon 762 bin 509 kişiye ulaştığını belirtti. 

Bu sezon otellerde doluluk oranının yükseldiğine ve yerli turist sayısının arttığına işaret eden Gökbayır, "Turist sayısında mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16'lık artış görünüyor." dedi. 
Gökbayır, Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Rus tur operatörlerinin 2016'da Türkiye'den rezervasyon yaptırmadıklarını hatırlatarak, "Bunun temel nedeni Türkiye'de fiyatların aşağı düşeceği beklentisiydi. Esasında şu anki doluluk oranı 2016 sonu için de öngörülebilirdi ama Rus operatörler fiyatların düşmesini bekledikleri için rezervasyon geçmediler." diye konuştu. 

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Rus hükümetinin uçak düşürme krizi sonrası yaptığı propaganda nedeniyle Türk turizminin olumsuz etkilendiğini ifade eden Gökbayır, şöyle devam etti: 

"Rus turistler geçen yıl Türkiye yerine gittikleri ülkelerden memnun kalmadı. Rus hükümeti bu memnuniyetsizliğin farkındaydı çünkü Türkiye'de hizmet kalitesi çok yüksek. Avrupa ülkelerinde ülkemizdeki imkanları bulmaları mümkün değil. Şimdi 'Türkiye ile ilişkiler düzeldi, turist yolluyoruz' diyorlar. Rus turistleri Türkiye'deki olaylar çok etkilemiyor. Zaten şu an Ukrayna ile hala savaş halindeler. O yüzden bu yıl yine Rus turist açısından pik nokta yakalanacaktır." 

ARAP TURİSTLERİN GÖZDESİ KARADENİZ

Avrupa pazarında ise durumun daha kötü olduğunu anlatan Gökbayır, Avrupalı turistlerin güvenlik konusunu daha fazla önemsediklerini kaydetti. 

Mevcut durumda Türkiye'ye gelen turist sayısında Rusya'nın ilk sırada olduğunu dile getiren Gökbayır, şunları kaydetti: 

"Rusya'nın ardından artış hızı olarak Irak ikinci sırada. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Suudi Arabistan bu iki ülkenin ardından sıralanıyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısındaki yaklaşık yüzde 8'lik artış dikkati çekici. Bu turistler sadece güney bölgelerimize gelmiyorlar, son dönemde Giresun'dan Hopa'ya kadar Karadeniz yaylalarında Suudi rüzgarını görüyorsunuz. Ayrıca Avrupalı turistlerden daha fazla girdi sağlıyorlar çünkü Avrupalı turistler otelden dışarı çıkıp para harcamıyor ama Arap turistler öyle değil. Karadeniz'deki oteller 'oda artı kahvaltı' konseptiyle çalıştıklarından bölgeyi ziyaret eden turist otelden dışarı çıkıp esnafa da para kazandırıyor." 

ERKEN REZARVAZYON SAYISI ARTTI

Erken rezervasyon konusundaki gelişmelere de değinen Gökbayır, geçen yıl 4,2 milyon kişinin erken rezervasyon yaptırmasına karşın yaşanan olaylar nedeniyle bunlardan birçoğunun iptal edildiğini söyledi. 
Gökbayır, bu yıl ise mayıs sonu itibarıyla 5,2 milyon kişinin erken rezervasyon yaptırdığını belirterek, "Yerli turist pazarında hareketlilik var. Artık kendi insanımız da yurdun çeşitli yerlerindeki turistik bölgeleri geziyor." dedi. 


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