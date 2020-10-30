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Turizm istatistikleri açıklandı

30.10.2020 - 11:07
Turizm istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin doları kişisel, 946 milyon 665 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

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KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 722 dolar, yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 969 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların yüzde 79'unu (4 milyon 430 bin 53 kişi) yabancılar, yüzde 21'ini (1 milyon 174 bin 102 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 74,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 15,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 3,3 ile "iş amaçlı (konferans, seminer, görev)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 65,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,8 azalarak 126 milyon 79 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 119 milyon 604 bin dolarını kişisel, 6 milyon 476 bin dolarını ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93,1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 620 dolar olarak gerçekleşti.


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