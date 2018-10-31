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Turizm gelirleri arttı

31.10.2018 - 10:28 | Son Güncelleme :
Turizm gelirleri arttı | Ekonomi Haberleri

Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 1 artışla 11.5 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm istatistikleri Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 döneminde şöyle gerçekleşti:

* Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artışla 11.5 milyar dolar oldu

* Turizm gelirinin yüzde 81.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi

* Yapılan harcamaların 7.95 milyar dolarını kişisel harcamalar, 3.56 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu

* Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 612 dolar olurken; yabancıların ortalama harcaması 589 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 724 dolar olarak gerçekleşti

* Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 12.7 artarak 18.8 milyon kişi oldu; bunların yüzde 84.7'sini yabancılar, yüzde 15.3'ünü yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu

* Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yüzde 22.5 azalarak 1.2 milyar dolar oldu

* Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yüzde 9.9 azalarak 2.27 milyon kişi oldu

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