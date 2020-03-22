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Turizm dünya çapında etkilendi

22.03.2020 - 14:04 | Son Güncelleme :
Turizm dünya çapında etkilendi | Ekonomi Haberleri

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, küresel turizm pazarının yıllık 1.7 trilyon dolar olduğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini ve sektörde 50 milyon çalışanın işini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Koronavirüsün en çok vuracağı sektörlerden birisinin turizm olduğunu belirten Bağcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası turizm yatırımcıları, otel grupları ve hava yolları şirketleriyle sürekli görüşüyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre turizmde şu ana kadarki ekonomik kayıp 600 milyar dolar. Rakamın yıl sonunda en az 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyoruz. Yani kayıp korkunç boyutlarda. Turizmin etkilediği sektörlerle birlikte rakam 5 trilyon dolar olarak gerçekleşecektir. Ayrıca 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.” Bağcı, otellerin fitness, SPA, bar ve benzeri sosyal alanlarının kapatıldığını ifade ederek, otellerin halihazırda sadece konaklama hizmeti verdiğini aktardı. Turizmin en az 60 sektörü etkilediğini dile getiren Bağcı, “Bu konu işi zorlaştırıyor. Temennimiz bir an önce aşının bulunması ve salgının kontrol altına alınması. Ancak kısa sürede böyle bir ihtimal gözükmüyor. Salgın kontrol altına alınsa dahi turizmde toparlanma kolay olmayacaktır” dedi.


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