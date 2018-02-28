‹ Önceki Haber Dış ticaret açığı yüzde 108 yükseldi Dış ticaret açığı yüzde 108 yükseldi Sonraki Haber › Mavi Akım'da 15'inci yıl rekorla geldi Mavi Akım'da 15'inci yıl rekorla geldi

Turist sayısı yüzde 38 arttı

28.02.2018 - 11:10

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.48 artışla 1.46 milyona yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Rus turist sayısı Ocak'ta yüzde 70.3 artışla 68,344 kişi olurken, Rusya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişelerinin etkisiyle geçen yılın Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalışla 1.06 milyon kişi olmuş, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi paralelinde Rus turist sayısı yüzde 81.51 artmıştı.

Öte yandan 2017 yılının Aralık ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30.84 artmış ve 1.7 milyon kişi olmuştu.

##$HABER_1444344$##

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10.56 pay ve 154,296 kişiyle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 10.32 artış ve 150,849 kişiyle Gürcistan izledi.

Almanya ise 86,875 ziyaretçi ile dördüncü sırada yer alırken, Ocak ayında bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10.32 artış gösterdi.


Etiketler

  • Rus turist sayısı
‹ Önceki Haber Dış ticaret açığı yüzde 108 yükseldi Dış ticaret açığı yüzde 108 yükseldi Sonraki Haber › Mavi Akım'da 15'inci yıl rekorla geldi Mavi Akım'da 15'inci yıl rekorla geldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.951 Değişim: 0,10% Hacim : 6.123 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 118.314 28.02.2018 Yüksek 119.245
Açılış: 118.428
3,8000 Değişim: -0,36%
Düşük 3,7963 28.02.2018 Yüksek 3,8181
Açılış: 3,81391
4,6401 Değişim: -0,55%
Düşük 4,6365 28.02.2018 Yüksek 4,6708
Açılış: 4,66557
161,13 Değişim: -0,36%
Düşük 160,92 28.02.2018 Yüksek 161,91
Açılış: 161,72
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.