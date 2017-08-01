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Turist sayısı sert yükseldi

01.08.2017 - 11:38

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rus turistlerdeki artış öncülüğünde Haziran'da yüzde 43 arttı.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin yabancı ziyaretçi istatistikleri şöyle gerçekleşti:

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*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da yüzde 43 arttı

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da 3.49 milyon kişi oldu

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 14 artışla 12.25 milyon kişi oldu

*Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da yüzde 1,573 artışla 763,727 oldu

*Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 820.5 artışla 1.69 milyon oldu 


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