Turist sayısı sert yükseldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rus turistlerdeki artış öncülüğünde Haziran'da yüzde 43 arttı.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin yabancı ziyaretçi istatistikleri şöyle gerçekleşti:

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*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da yüzde 43 arttı

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da 3.49 milyon kişi oldu

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 14 artışla 12.25 milyon kişi oldu

*Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da yüzde 1,573 artışla 763,727 oldu

*Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 820.5 artışla 1.69 milyon oldu