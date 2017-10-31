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Turist sayısı 30 milyonu aştı

31.10.2017 - 12:26

Turizm gelirleri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.6 artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 855 milyon 369 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 684 dolar oldu.

13.7 MİLYON YABANCI

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 634 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 900 dolar oldu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.1 arttı.

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Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüze 38.1 artarak 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Bunların yüze 82.6’sını 13 milyon 770 bin 308 kişi ile yabancılar, yüzde 17.4’ünü ise 2 milyon 892 bin 957 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ocak Eylül dönemi turizm gelirleri toplamda 20.1 milyar dolar olurken, bu rakam 2016’nın aynı döneminde, 17.3 milyar dolardı. Geçen sene Ocak-Eylül döneminde 24.6 milyon turist gelirken, bu yıl söz konusu dönemde 30.3 milyon turist Türkiye’ye geldi. 

Türkiye’ye gelen yurtdışı ikametli Türk vatandaşı sayısı 5.1 milyon olurken, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 25.2 milyona ulaştı. Geçen yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye gelen yurtdışı ikametli Türk vatandaşı sayısı 4.8 milyon, yabancı ziyaretçi sayısı ise 19.8 milyondu.


Etiketler

  • turist sayısı
  • yabancı turist
  • turizm geliri
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