Tüpraş ve Petrol İş arasındaki toplu iş sözleşmesinde karar açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüpraş ve Petrol İş arasındaki toplu iş sözleşmesinde karar açıklandı
Tüpraş Yüksek Hakem Kurulu kararı ile şirket ve Petrol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin karara bağlandığını duyurdu.
Tüpraş'tan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2021 arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; ilk 6 ay için yüzde yüzde 6, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 aylar için ise yüzde 5 oranında ücret artışı yapılmasına karar verildi. İlgili dönemde TÜFE'nin yüzde 5'i aşması halinde aşan kısım artışa ilave edilecek.
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Normal çalışma süresinin haftada 40 saat, üçlü vardiya halinde ise 42 saat olarak belirlendiği açıklamaya göre, haftada ortalama 2 saat fazla çalışılacağından bunun karşılığında ücrete ilave olarak her ay üç yevmiye (2 saat karşılığında 6 saatlik ücret) ödenmesi kararlaştırıldı.
İlk 6 ay için belirlenen sosyal yardım ödemelerinin izleyen aylarda ücret zammı oranında artırılarak ödenmesi de karara bağlandı.
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