Tüpraş ve Petrol İş arasındaki toplu iş sözleşmesinde karar açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüpraş Yüksek Hakem Kurulu kararı ile şirket ve Petrol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin karara bağlandığını duyurdu.

Tüpraş'tan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2021 arasında 3 yıl geçerli olmak üzere; ilk 6 ay için yüzde yüzde 6, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 aylar için ise yüzde 5 oranında ücret artışı yapılmasına karar verildi. İlgili dönemde TÜFE'nin yüzde 5'i aşması halinde aşan kısım artışa ilave edilecek.

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Normal çalışma süresinin haftada 40 saat, üçlü vardiya halinde ise 42 saat olarak belirlendiği açıklamaya göre, haftada ortalama 2 saat fazla çalışılacağından bunun karşılığında ücrete ilave olarak her ay üç yevmiye (2 saat karşılığında 6 saatlik ücret) ödenmesi kararlaştırıldı.

İlk 6 ay için belirlenen sosyal yardım ödemelerinin izleyen aylarda ücret zammı oranında artırılarak ödenmesi de karara bağlandı.

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