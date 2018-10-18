Tüpraş ABD ile 'İran petrolü' için masada | Ekonomi Haberleri

Tüpraş ayda 3-4 kargo İran petrolü almaya devam etmek için ABD yaptırımlarından muafiyet talep ediyor.

Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpras, ABD'nin İran'ın enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını Kasım ayında yeniden yürürlüğe koymasından sonra İran petrolünü almaya devam etmesine izin veren bir muafiyet sağlamak için ABD'li yetkililerle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

ABD bu yılın başlarında Tahran ve diğer küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor ancak Washington'un İran'dan petrol alan bazı müttefiklere muafiyetler sağlamayı değerlendiriyor.

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NATO üyesi Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için yoğun bir şekilde ithalata bağımlı olurken İran, yakınlığı, ham petrol kalitesi ve uygun fiyat farklılıkları nedeniyle ana petrol kaynaklarından biri oluyor.

Konuya yakın bir sektör kaynağı "Önceki yaptırımlar sırasında yaptıkları gibi, ayda 3-4 kargo ithal etmeye devam edebilmek istiyorlar. Ancak eğer ABD onlara durmalarını söylerse, buna mecbur kalacaklar ve bunu başarmaya yönelik çalışacaklar" dedi.