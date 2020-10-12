TÜPRAŞ 2020 hedeflerini düşürdü | Ekonomi Haberleri

TÜPRAŞ, dünya piyasalarında stok fazlası ve marjlardaki düşüş nedeniyle 2020 hedeflerini düşürdü.

TÜPRAŞ koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt ürünleri piyasasında dünya çapında stok fazlası bulunması ve bu nedenle rafineri marjlarının

zayıflaması nedeniyle yıl sonu tahminlerini düşürdü.

Şirketin Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur" denildi.

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