Tüm şehirler akıllanacak! | Ekonomi Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin ilk Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladı. Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunulan plana göre şehircilikte akıllı dönem 81 ilde devreye girecek. İl il yaşanabilir şehirler endeksi hazırlanacak ve her yıl güncellenecek. Tüm belediyeler, kaynakları verimli kullanıp yaşayanların hayatını kolaylaştıracak.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Türkiye’nin ilk ‘Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlandı. Şehircilik tarihinde yeni bir dönem başlatmak hedefiyle yola çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.5 yıldır bu eylem planı üzerinde çalışıyor. Son haline getirilen plan Cumhurbaşkanlığına da gönderildi. Bu adımla tüm şehirlerde akıllı sistemlerin devreye alınması, kaynakların verimli ve etkin kullanımı amaçlanıyor. Şehirlerde atılacak önemli adımlarla milli ekonomiye destek sağlanırken, iklim değişikliği ile mücadele alanında da etkin yönetmeler geliştirilecek.

YAŞANABİLİR ŞEHİRLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bugün detaylarını anlatacağı strateji ve eylem planında en dikkat çeken maddelerden biri şehirlerin olgunluk seviyelerine yönelik. Buna göre şehirlerin olgunluk seviyeleri tüm bileşenleriyle tespit edilecek, il il yaşanabilir şehirler endeksi oluşturulacak. Ülke genelinde her yıl güncelleme yapılarak ihtiyaçlar belirlenecek. Mevcutta Türkiye’de belediyelerin yüzde 87’sinde akıllı şehir değerlendirmesi yapılamıyor. Bakanlık tarafından İstanbul Beyoğlu ve Konya Selçuklu pilot bölge seçildi, çalışmalar başlatıldı.

TASARRUF DÖNEMİ

Şehircilikte yeni dönem olarak görülen plandan bazı başlıklar ise özetle şöyle:

Atık toplamada ülke genelinde yıllık yüzde 45 tasarruf sağlanacak. Mesela İstanbul’da atık toplama taşıma maliyeti 1 milyar lirayken, akıllı atık sistemi ile bu düşecek. Ayrıştırma ve doluluk oranlarına akıllı sistemle bakılacak.

Su şebekelerinde yüzde 50 olan kayıp kaçak oranı yüzde 5’e düşecek.

Suda geri dönüşüm adımları atılacak, gri suların geri kazanımı sağlanacak.

19.5 milyon binanın yüzde 99’unda yenilenebilir enerji sistemi yok. Bu konuda adımlar atılacak, ilk örnek uygulamalar da kamu binalarında ve sosyal konut projelerinde gerçekleşecek.

Trafik ve seyahat süreleri yüzde 40 azalacak. Vatandaşın durakta bekleme süresi azalacak, sesli bilgilendirme sistemleri kurulacak.

Sokak aydınlatmalarında giderler azaltılacak.

Engellilerin hayatı kolaylaştıracak akıllı uygulamalar günlük hayata entegre edilecek.

Yerel yönetimlerce kentleşme kaynaklı giderler azaltılacak.

145 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

ŞEHİR hayatının insanlar üzerindeki olumsuz etkisini azalmak, tüm canlılar için yaşamı kolaylaştırmak ve kalkınmada şehirlerin etkin rol almasını sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planı için 12 bakanlık, 24 genel müdürlük, 28 yerel yönetim ve 100’den fazla akıllı şehir tedarikçisi ortak çalıştı. Tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan plan için 145 toplantı 5 çalıştay gerçekleşti. İhtiyaç ve taleplerin belirlenmesi için 400 belediye ile anket çalışması yapıldı.

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