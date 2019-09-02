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Tüketim malı ithalatı her yıl yüzde 5 azalacak

02.09.2019 - 12:12
Tüketim malı ithalatı her yıl yüzde 5 azalacak | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen 1 yılda tüketim malı ithalatının yüzde 20 azaldığını dile getirerek, “Biz tüketim malı ithalatını ciddi oranda kıstık zaten, yani bizim ithalatımızda yüzde 20 geriledi.

Hürriyet gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; artık yüzde 20 azalmayı bekleyemeyeceğiz, bundan böyle yüzde 5 azalma daha makul ve mantıklı bir azalmadır ithalatta. Biz tüketim malı ithalatını önemli ölçüde durdurduk. Gerek önlemlerle, güvensiz ürün, ithalattaki ürün güvenliği denetimiyle ilgili çok geri gönderdiğimiz ürün var Türkiye’ye sokmadığımız ve dolayısıyla bir kere sokmuyorsunuz, iki kere sokmuyorsunuz, firmalar da daha sonra bunu göndermez oluyor” dedi.

Geçen hafta İhracat Ana Planı’nı açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 sektör 17 ülke hedefiyle çıkılan süreci ve yeni stratejileri gazetecilerle özel bir sohbet toplantısında paylaştı. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin ile bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı.

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Pekcan, son Amerika ziyaretlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la bir toplantı yaptıklarını ve bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek “Amerika’yla ‘neler alabiliriz neler satabiliriz’ çerçevesinde yol haritası üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Hem kendimiz çalışma yapıyoruz hem de danışmanlık firmalarına çalışma yaptırıyoruz. ABD ile dış ticaret hacmimizi 2030’da 75 milyar dolara çıkabiliyoruz. Strateji planıyla 2035’te de bu rakamı100 milyar dolara yükseltebileceğiz. 6 Eylül’de Ross Türkiye’ye geliyor. Ayrıntıları konuşacağız” dedi.

Bakanlık olarak bekleyen birçok yasa tasarılarının olduğunu belirten Pekcan “Önümüzdeki hafta Perakende Yasası gelecek. Arkasından Ürün Güvenliği Yasası, sonra Hal Yasamız var. Bir de İhtisas Serbest Bölgeleri Yasası var” dedi. Kamuda ilk blokzincir uygulamasını başlatan bakanlık olduklarına dikkat çeken Pekcan, şunları söyledi: “Tüm ihracat süreçlerinin blokzincire taşınabileceğini düşünüyoruz. Sanal para başka bakanlığımızın görev alanında biz sistemimizi buna uygun hale getirmek üzere çalışıyoruz. Hatta Singapur’la ortak bir çalışmamız var, çünkü Singapur bu konuda dünyada lider ülkelerden biri.”


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