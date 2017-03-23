Tüketici güveni Mart'ta yükseldi

Tüketici Güveni Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı.

Tüketici güven endeksi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 3.2 artışla 67.8'e yükseldi.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks, seçimlerin ardından politik belirsizliğin azalmasıyla 2015 yılının Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 22.9 artışla Nisan 2014'ten bu yana en yüksek olan 77.15 değerini almıştı.

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Endeks bu tarihten sonra ise ağırlıklı olarak düşüş eğilimine girmiş ve Şubat ayında 65.7 değerini almıştı.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

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