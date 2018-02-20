Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi şubat ayında yüzde 0.1 azalışla 72.25 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalışla 72.25 değerini aldı. Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Aralık 2017'de 65.1 ile 2017'nin en düşük seviyesine geriledikten sonra Ocak ayında sert yükselişle 72.33 değerini almıştı.

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Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

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