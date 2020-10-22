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Tüketici Güven Endeksi açıklandı

22.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme :
Tüketici Güven Endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici Güven Endeksi ekim ayında 81,9 olurken; önceki veri 82 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 69,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,1 iken, Ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 79,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 93,8 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında artarak 97,4 oldu.


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