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Tüketici güven endeksi açıklandı

22.06.2020 - 10:05 | Son Güncelleme :
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi haziran aynda 62.6 olarak gerçekleşti. Önceki veri 59.5 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında yüzde 4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 62,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında yüzde 12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında yüzde 6,5 oranında artarak 23,1 oldu.


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