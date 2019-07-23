‹ Önceki Haber Microsoft'tan Elon Musk'ın şirketine yatırım kararı Microsoft'tan Elon Musk'ın şirketine yatırım kararı Sonraki Haber › Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek

Tüketici güven endeksi açıklandı

23.07.2019 - 10:13 | Son Güncelleme :
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi temmuz ayında 56.5 olurken; haziran ayında yüzde 57.6 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,7 azalarak 77 oldu.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi, temmuzda yüzde 0,8 azalarak 73,9'dan 73,4'e indi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi, hazirana göre yüzde 1,3 azalarak temmuzda 55,6 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise haziranda 22 iken temmuzda yüzde 9 azalışla 20 oldu. 


‹ Önceki Haber Microsoft'tan Elon Musk'ın şirketine yatırım kararı Microsoft'tan Elon Musk'ın şirketine yatırım kararı Sonraki Haber › Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.655 Değişim: 1,55% Hacim : 5.677 Mio.TL Son veri saati : 17:26
Düşük 101.087 23.07.2019 Yüksek 102.917
Açılış: 101.224
5,6909 Değişim: 0,27%
Düşük 5,6682 23.07.2019 Yüksek 5,7031
Açılış: 5,6753
6,3496 Değişim: -0,28%
Düşük 6,3485 23.07.2019 Yüksek 6,3850
Açılış: 6,3674
261,31 Değişim: 0,46%
Düşük 258,36 23.07.2019 Yüksek 261,64
Açılış: 260,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.