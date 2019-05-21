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Tüketici güven endeksi açıklandı

21.05.2019 - 10:04
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 70,1 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında yüzde 14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,3 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında yüzde 11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 20,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında yüzde 20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.


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