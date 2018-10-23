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Tüketici güven endeksi açıklandı

23.10.2018 - 10:22
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,4 düşüş kaydetti. Buna göre eylülde 59,3 olan endeks değeri, ekimde 57,3 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 4,1 azalarak 73,5 oldu.

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İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de ekimde yüzde 2,4 azalarak 74,6'dan 72,8'e düştü. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4 düşüş kaydederek 63,6'ya indi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi, eylülde 18,8 iken ekimde yüzde 2,3 artışla 19,2 oldu. 


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