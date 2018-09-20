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Tüketici güven endeksi açıklandı

20.09.2018 - 10:02 | Son Güncelleme :
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 13,2 oranında azaldı; ağustos ayında 68,3 olan endeks eylül ayında 59,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 13,2 düşüş kaydetti. Buna göre ağustosta 68,3 olan endeks değeri eylülde 59,3 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 10,4 azalarak 76,7 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de eylülde yüzde 15,5 azalarak, 88,3'ten 74,6'ya düştü. Söz konusu düşüşte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,3 düşüş kaydederek 67,2'ye indi. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ağustosta 25,3 iken, eylülde yüzde 25,9 azalarak 18,8 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor. 


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