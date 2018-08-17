Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı; Temmuz ayında 73,1 olan endeks Ağustos ayında 68,3 oldu.

Tüketici güven endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 6.5 azalışla 68.3 değerini aldı. Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Aralık 2017'de 65.1 ile 2017'nin en düşük seviyesine geriledikten sonra Ocak ayında sert yükselişle 72.33 değerini almıştı.

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Ocak - Nisan arasında dalgalanan ancak anlamlı bir değişim göstermeyen endeks Nisan ayında 71.9 değerini almıştı. Endeks Mayıs ayında ise kuvvetli bir düşüşle 69.9 değerine gerilemiş Haziran'da ise sınırlı bir artışla 70.3 değerini almıştı. Temmuz ayında ise endeks yüzde 4 ile kuvvetli bir artış yaşamış ve 73.1 seviyesine yükselmişti.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.